إعدام وسجن مشدد عقوبة المتهمين بقتل عامل وسرقته بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم على بيومي، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، وبإجماع الآراء بالإعدام شنقا للمتهمين الأول والثاني في واقعة قتل عامل لسرقته بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، ومعاقبة المتهمين من الثالث حتى السادس بالسجن المشدد 5 سنوات، والمتهم السابع بالسجن المشدد 3 سنوات.

تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام المنقضي 2022، عندما أحالت جهات التحقيق ، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في واقعة مقتل المجني عليه "جابر. م. ع " عامل، وذلك عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، وأعدوا لهذا قفازات طبية ولاصق، بأن توجهوا إلى المكان الذي تيقنوا تواجده به وكمنوا له، وما إن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بتقييد حركته، وقيام الثاني بوضع لاصق على فمه لمنعه من الاستغاثة، وتعدوا عليه بالضرب باستخدام أداة " كوريك" محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

واشترك المتهم السابع بالإتفاق والمساعدة، وأمدهم بمبلغ مالي لإرتكاب الجريمة، وتمكنوا من سرقة هاتف المجني عليه، وشرعوا في سرقة مركبة عبارة عن" لودر" ، إلا أنه خاب أثر جريمتهم، لسبب لا دخل لهم فيه وهو تعطل المركبة.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وأرشدوا عن الأداة المستخدمة في الواقعة، وأقروا إرتكاب الواقعة بغية سرقة المجني عليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.