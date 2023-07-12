هيئة الكتاب تشارك فى معرض الإسكندرية الدولى بإصدارات متنوعة (صور)

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهى الدين، فى الدورة الثامنة عشرة من معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب، الذى انطلقت فعالياته اليوم، ويستمر حتى 26 يوليو الجارى، بما يقرب من 1000 من إصدارات كل سلاسل الهيئة.

ومن أبرز الإصدارات التى تعرضها هيئة الكتاب فى معرض مكتبة الإسكندرية، كتب ثروت عكاشة، والأعمال الكاملة للدكتور محمود أمين العالم، والأعمال الكاملة للروائى جمال الغيطانى، والأعمال الكاملة للشاعر فؤاد حداد.

كما تشارك الهيئة فى المعرض، بإصدارات: «إنسان فى الإسلام، والخلق والوجود، وقصص الحيوانات فى القرآن، وأسرار الاحجار، وعلم النفس والأدب، وعندما يتكلم العلم، والقتلة بأجزائه الثلاث، والمواد الجديدة، واستشراق النفس، واعرف اهلك، والتطور الحضارى، وتفسير الأحلام، وتأملات فى العلم والثقافة، وثقافة الكيمياء».

معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب

كذلك تشارك بـ: كتاب «تميمة جيفارا تناقضات فى الواقع الثقافي» للكاتب محمد شمروح، وكتاب «نهضة الكتابة التاريخية فى مصر.. من الحوليات إلى التاريخ العلمي» للدكتور أحمد زكريا الشلق، وكتاب «مصر الثائرة من عين الكاميرا» للكاتب محمد بدر الدين، وكتاب «مدرسة تحسين الخطوط العربية.. تاريخ مدرسة صاغت الفن فى مصر» للدكتور محمد حسن، ورواية «قس ويكفيلد» للروائى أوليفر جولد سميث، وترجمة فاطمة محمد حجازى، ومراجعة الدكتور محمد عنانى، ورواية «من ثقوب الليل ينحدرون» للكاتبة رجاء عبد الحكيم الفولى، وديوان «سأترك للصحراء قافلتي» للشاعر عصام سامى ناجى، وكتاب «الحب المثالى عند العرب» للدكتور يوسف خليف، وكتاب «فى اللغة والأدب» للدكتور إبراهيم مدكور، وغيرهم من الإصدارات.

معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبدالله زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والشاعر أحمد عبدالمعطى حجازى؛ والدكتور أحمد بهى الدين العساسى؛ رئيس الهيئة المصرية للكتاب، وسعيد عبده؛ رئيس اتحاد الناشرين المصريين.