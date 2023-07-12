روسيا تتوعد أوكرانيا حال استخدام الذخائر العنقودية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن موسكو ستضطر لاتخاذ إجراءات وتدابير مُضادة إن استخدمت كييف الذخائر العنقودية التي وعدتها بها واشنطن مُؤخرًا.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف: "احتمال استخدام هذا النوع من الذخيرة من قبل كييف يغير الوضع، وبالطبع سنضطر لاتخاذ إجراءات جوابية مضادة".

تُجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا أنها بصدد نقل ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، وهي ذخائر محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وتُطلق الذخائر العنقودية عند انفجارها مئات القنابل الصغيرة التي ينفجر معظمها، فيما تبقى القنابل غير المنفجرة لتمثل خطرا على المدنيين، حيث تتحول لألغام صامتة لعشرات السنين.

ميزانية الدفاع للسنة المالية الأمريكية 2024:

من ناحية أخرى، صرح عضو الكونغرس الأمريكي مات جويتز بأنه يعتزم المشاركة في إضافة تعديل على ميزانية الدفاع للسنة المالية الأمريكية 2024، يتضمن حظر إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا أو أي دولة أخرى.

وقال جويتز في منشور على حسابه في "تويتر": "عضوة الكونغرس الديمقراطية سارة جاكوبس أدخلت تعديلا على قانون الدفاع الوطني للسنة المالية 2024 ينص على عدم شمول المساعدة العسكرية ذخائر عنقودية"، معلنا نيته المشاركة في متابعة ودعم هذا التعديل نيابة عن الحزب الجمهوري الأمريكي.

وكتب جويتز في تغريدته بعنوان "لوقف إرسال الذخائر العنقودية": "هذه الذخائر لن تنهي الصراع في أوكرانيا ولن تبني دولة أكثر استقرارا. سيترك الأطفال بلا أطراف وأهل بسبب هكذا قرار إن لم نتحرك ونعمل معا في الحزبين لوقفه".

وأعرب جويتزعن ثقته بأن استخدام هذه الذخائر هو السمة المميزة لـ"أكثر الحروب دموية ووحشية" في العالم.

وكان البيت الأبيض أعلن مُؤخرًا أن الولايات المتحدة قررت تسليم كييف ذخائر عنقودية.