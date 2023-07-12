محافظ الفيوم يستبعد رئيس حي الجون بسبب البناء المخالف

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، استبعاد رئيس حى الجون بمدينة الفيوم، لتقاعسها في اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال التعديات بالبناء المخالف، داخل وخارج الحيز العمراني بنطاق الحي.

إحالة رئيس حي الجون للتحقيق وتكليف نائب المدينة قائما بالأعمال

وشملت المخالفات سوء حالة النظافة بالحي وتراكم المخلفات والقمامة بالشوارع ، وتم إحالتها للتحقيق، وكلف نائب رئيس المدينة لشئون المدينة للقيام بتسيير الأعمال بالحي. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة لمحافظ الفيوم، التى رافقه خلالها الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والمحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندسة شيرين محمد نائب رئيس المدينة لشئون المدينة، والمهندس سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من أعضاء الوحدة. كان محافظ الفيوم، قام بجولة تفقدية مفاجئة، بعدد من الشوارع والميادين بالمدينة، لمتابعة عمل الأحياء لمنع أية تعديات بالبناء المخالف، بجانب متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، حيث رصد محافظ الفيوم، خلال جولته بناء منزل مخالف، على مساحة 200متر مربع، بحوض الضبايعة، بمنطقة باغوص، التابعة لحي الجون، بمدينة الفيوم، موجهاً بسرعة إزالة التعدي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري، والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع المتابعة الميدانية، لرصد كافة المخالفات بحي الجون، ومختلف أحياء المدينة، وإعداد تقرير تفصيلي بها، لإحالة المقصرين للتحقيق. وكان محافظ الفيوم قد عقد اجتماعا بحضور المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، لمناقشة آخر التطورات في ملف التصالح واستخراج تراخيص البناء والتراخيص العامة للمحال التجارية، واستعرض خلاله مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، موقف تراخيص المحال العامة بدائرة المحافظة، في ضوء القانون الجديد ولائحته التنفيذية، وأهم الملاحظات التي ظهرت خلال الفترة السابقة، وما تم اتخاذه من إجراءات لتلافيها، ووجه محافظ الفيوم، بضرورة الالتزام بإجراءات قانون ترخيص المحال العامة الجديد، الذي يسهم في اختصار الدورة المستندية، والقضاء على البيروقراطية، والتسهيل على المواطنين، وكذا تبسيط الإجراءات من خلال التعامل مع جهة واحدة هي مركز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية، كما يعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي. كما تم خلال الاجتماع، مناقشة ما تم إنجازه في ملف التصالح، ووجه المحافظ، بتسريع وتيرة العمل بملفات التصالح، للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، للتيسير على المواطنين، وكذا مخاطبة نقابة المهندسين لإعادة تشكيل اللجان الفنية غير المفعلة، مؤكداً على جميع رؤساء المدن، بأولوية إنهاء إجراءات التصالح لمخالفات البناء الواقعة داخل الحيز العمراني بالقرى للمساحات الأقل من 200 متر، وفقاً للشروط والقوانين المنظمة.