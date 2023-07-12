إنتاج الوقود الحيوي من التمور.. براءة اختراع جديدة بالسعودية

توج فريق بحثي من جامعة الملك فيصل بالأحساء بالسعودية، ببراءة اختراع من مكتب براءة الاختراع الأميركي (US PATENT OFFICE)؛ إنتاج الوقود الحيوي من التمور.

وأوضح الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي رئيس جامعة الملك فيصل، أن هذا الانجاز العلمي الجديد سيكون له أثره الاقتصادي الكبير في ظل ما تنتجه السعودية من كميات تمور كبيرة من ذات النوعية المطلوبة لإنتاج الوقود الحيوي.

وقال العوهلي، إن توطين هذه التقنية المبتكرة يضيف منافع عديدة لقطاع التمور بالمملكة بشكل عام، وهي ذات أهمية بالغة ومنها الحصول على قيمة مضافة أكبر، مما يرفع المردود الاقتصادي للتمور بالسعودية، والاستفادة الاقتصادية من التمور ذات الجودة المنخفضة وغير المرغوبة لدى المستهلك.

رعاية التعليم

ولفت إلى أن الإنجاز يأتي ثمرة لما يلقاه قطاع التعليم العالي من رعاية القيادة الرشيدة، وتوجيهات وزارة التعليم ودعمها الكبير لقطاع الابتكار والبحث العلمي، والذي يمثل ركيزة أساس لتحقيق تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، الساعية إلى دعم التحول نحو الاقتصاد المعرفي.

يذكر أن الأحساء في عام 2022 دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر واحة نخيل في العالم بأكثر من 2.5 مليون نخلة في الواحة، تعتمد على التمور كعنصر أساسي، وتمتد مساحة الواحة حوالي 85.4 كيلومتر مربع. كما تم تسجيل موقع واحة الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي باليونسكو، وذلك في فرع التراث الثقافي، وتعتبر الواحة أقدم تاريخ للاستقرار البشري يرجع إلى الألفية الخامسة قبل الميلاد.



