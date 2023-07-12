أڤيڤا تعين 4 مسؤولين جدد في فريق القيادة التنفيذية

أعلنت أڤيڤا، الرائدة عالميًا في ابتكار البرمجيات الصناعية، عن تعيين أربعة مسؤولين تنفيذيين جدد في فريق القيادة بينما تتجه الشركة إلى تطبيق نموذجها الجديد للأعمال.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الشركة في شهر مارس عن تعيين الرئيس التنفيذي الجديد كاسبار هرتسبيرج، والذي تولّى المنصب خلفًا لبيتر هيرويك، الرئيس التنفيذي السابق الذي أصبح رئيس مجلس إدارة أڤيڤا.



وبموجب التعيينات الجديدة، تتولى سو كوينسي منصب المدير التنفيذي للشؤون التجارية، وهو منصب مستحدث تشغله بعد منصبها الحالي كنائب أول للرئيس في الأمريكيتين. ويذكر أن كوينسي التي تعمل في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية قضت أكثر من ثلاثين عامًا من العمل في مناصب قيادية لمبيعات البرمجيات، وكانت أحد أبرز العاملين في شركة OSIsoft التي اندمجت مع أڤيڤا عام 2021 لتلبية المتطلبات المتزايدة على الاستقصاء الصناعي في المؤسسات العالمية وتسريع تطوّر الاقتصاد الصناعي المترابط.

وينضم ماركو مولر، وهو أحد رواد قطاع التكنولوجيا، إلى أڤيڤا بمنصب المدير التنفيذي للتسويق حيث سيعمل من مقر الشركة في لندن بالمملكة المتحدة. تولى مولر سابقًا منصب النائب الأول للرئيس لتسويق الطلب العالمي لدى ServiceNow – وهي شركة عالمية رائدة لمنصات الحوسبة السحابية مقرها سيليكون فالي في كاليفورنيا. وكان قبل ذلك قد عمل لأكثر من عشر سنوات في مناصب تنفيذية للتسويق لدى SAP، الشركة الرائدة في برمجيات التطبيقات المؤسسية، حيث قاد فرق التسويق حوال العالم. أما بدايته في هذا المسار المهني فكانت العمل كمستشار إداري في شركة اكسنتشر ضمن فئة التقنيات المتقدمة والمنتجات الاستهلاكية.



وتماشيًا مع هدف أڤيڤا بدعم الابتكار الشمولي للمنتجات، ستندمج وحدة البحث والتطوير مع خدمات تنفيذ المشاريع لتصبح فرق وحدة الأعمال وإدارة المحافظ تحت قيادة روب مكجريفي، المدير التنفيذي للمنتجات.

وسيتولى إيجو راج منصب النائب التنفيذي للرئيس لشؤون البحث والتطوير، بعد أن ترأس منصة أڤيڤا السحابية لخمس سنوات. يتولى راج، ومقره الهند، مسؤولية الأعمال اليومية للقيادة وعمليات البحث والتطوير ودعم كفاءة عمليات وبرامج التطوير وابتكار المنتجات.

في تعليقه على الأمر قال كاسبار هرتسبيرج، الرئيس التنفيذي لدى أڤيڤا: "إنها لحظة محورية في تاريخ أڤيڤا الذي امتد 55 عامًا كشركة رائدة في ابتكارات البرمجيات والاستدامة الصناعية. فنحن نشهد نقلة واسعة تشمل كافة أعمالنا لننتقل إلى نموذج أعمال قائم على الاشتراك، ويسرني أن نرفد فريق الإدارة بهذه الخبرات والإمكانات المتميزة التي ستدعم خططنا للنمو."

وأضاف: "ويمكن للعملاء استبدال رخصهم الحالية الدائمة بالاشتراكات التي تجمع بين الحلول التي يرغبون بها من الحلول السحابية والهجينة والمادية، وذلك لتسريع وصولهم إلى الحلول الحديثة وتلبية احتياجات العمل الديناميكية عبر دورة حياة التصميم والتشغيل والتحسين. وسيكون لكل من سو وماركو وروب وإيجو دور بالغ الأهمية في ترسيخ ريادتنا ودعم النمو من خلال فريق القيادة المتميز."

وقالت سو كوينسي، والتي تم تعيينها في منصب المدير التنفيذي للشؤون التجارية في أڤيڤا: "يسرني الانضمام إلى الفريق التنفيذي لدى أڤيڤا في هذه الفترة التي تشهد تغيرات مشوقة، حيث سيسهم برنامج الاشتراكات AVEVA Flex في تطور هائل في أسلوب تعامل العملاء مع شراء واستخدام البرمجيات الصناعية ويتيح مزيدًا من المرونة وإمكانية الوصول إلى مجموعتنا الكاملة من البرمجيات لتدعمهم في ظل التغيرات السريعة في بيئة العمل."

ومن جانبه قال ماركو مولر، المدير التنفيذي للتسويق في أڤيڤا: "يعد التسويق جوهر نجاح الشركات، وبخاصة في مجالنا وعند العمل كشريك استراتيجي للأعمال. نتطلع إلى مساعدة فرق العمل في القطاع الصناعي على توحيد بياناتها وعرضها بشكل مرئي لتكون أساسًا رقميًا يساعدها في فهم كيفية تعزيز الكفاءة ودعم الاستدامة وتحسين سلاسل الإمداد عبر مشاركة المعلومات مع الشركاء والعملاء والموردين والمنظمين – وهو ما نسميه بالاستقصاء الصناعي كخدمة."

وقال روب مكجريفي، المدير التنفيذي للمنتجات في أڤيڤا: "تتبع الشركة استراتيجية محكمة تجمع بين الاستراتيجية المؤسسية ومحفظة الأعمال والتنفيذ والبحث والتطوير معًا في فريق منسجم، وهو أسلوب ناجح يتناسب مع تطور أعمالنا والتقدم نحو محفظة متكاملة من الأعمال وتجربة العملاء المترابطة عبر منصتنا. وبفضل قدراتنا الاستثنائية في مجالات البحث والتطوير وخبراء المجالات المتخصصة، فإنني واثق من أن الهيكل الجديد سيسهم في تسريع تحوّلنا على الصعيدين التجاري والتقني، بما يدعم متطلبات العملاء والشركاء التي تتغير باستمرار."

بدوره قال إيجو راج، نائب الرئيس التنفيذي للبحث والتطوير في أڤيڤا: "تشرفت بهذه الفرصة لقيادة البحث والتطوير في شركة تتمتع بتاريخ مدهش في مجال الابتكار، والذي يعدّ جوهر أعمالنا. فنحن نساعد القطاعات لتكون أكثر ذكاءً في عملياتها وتتمكن من تحسين كفاءتها، إذ نتعاون مع قادة الاعمال حول العالم لدعم الابتكار المستدام في كامل دورة الحياة الصناعية، وسيكون تركيزي بشكل أساسي على تحقيق قيمة أسرع للعملاء وتسريع تحولهم السحابي."

انتهى