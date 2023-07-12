سمير فرج: مؤتمر قمة جوار السودان الملاذ الأخير بعد فشل إيجاد

بذلت مصر ومازالت تبذل الكثير من الجهود لاحتواء الأزمة السودانية والحيلولة دون الدخول في نفق الحرب الأهلية المظلم، وذلك لأن استقرار المحيط الأفريقي وخاصة دولة السودان أحد أهم مرتكزات الأمن القومي المصري.

وتستضيف مصر غدا الخميس مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية.

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن مؤتمر قمة جوار السودان، يعد الملاذ الأخير للوصول إلى حل للأزمة السودانية، بعد فشل مؤتمر الإيجاد، والذي لم يصدر قرارات حاسمة، ولم يحضره الجيش السوداني لذلك فشل ولم تحل المشكلة السودانية.

وأوضح، المفكر الاستراتيجي، أن من أبرز الملفات التي سوف تناقش خلال مؤتمر قمة دول جوار السودان، وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني، والمساعدات الطبية وفتح المستشفيات والطرق، وحرية التنقل، ومنع الاشتباكات العسكرية، كما سيتم مناقشة الحلول بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.

وأشار اللواء سمير فرج، إلى أن أمد الصراع بين القوات المسلحة السودانية، والدعم السريع سوف يطول، بسبب اعتقاد كل طرف منهم أنه مسيطر على المعركة.

وأكد، أن من أهم الخطوات القادمة، هو وقف إطلاق النار، والسماح بتوصيل المعونات الإنسانية والطبية والوقود والغذاء من أجل الشعب السوداني، ثم المرحلة الثانية وهي التعامل بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.