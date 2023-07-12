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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس المتهمين بالتحرش بالفتيات لمدة سنتين

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لاتهامهم بالتحرش الجنسي بفتيات في مكان عام ، قضت ببراءة متهم آخر.

صدر الحكم برئاسة المستشار اسامة قنديل  وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال و نحند أحمد عبد المالك   وامانة سر محمد طه.

كشف أمر الاحالة قيام المتهمين " س . س"، م . ا"  بالتحرش جنسيا بالمجني عليهما " ر . م" ، " ح . ج "في مكان عام حافلة نقل عام باتيان تلميحات وايحاءات جنسية علي النحو المبين بالتحقيقات.

أضاف أمر الاحالة قيام المتهم الاول بهتك عرض المجني عليها " ر . م " بالقوة بان باغتها حال استقلالها حافلة النقل العام وقام بملامسة مواطن عفتها علي النحو المبين بالتحقيقات

وأشار أمر الاحالة أن المتهم الاول سب المجني عليها " ح . ج " بالالفاظ الواردة بالتحقيقات علي نحو مخدض لشرفها علي النحو المبين بالتحقيقات.

الجريدة الورقية