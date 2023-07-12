عاجل
مجموعة السبع تُصدر بيانًا مُهمًا حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا مدبولى: قمة أفريقيا للمناخ فرصة لتوجيه رسائل مهمة للمجتمع الدولي رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة خطواته رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل القاهرة للمشاركة في قمة دول جوار السودان
الأربعاء 12 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أنس جابر تتأهل لنصف نهائي ويمبلدون للتنس

أنس جابر
أنس جابر

 تأهلت التونسية أنس جابر إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس ثالث بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى لهذا الموسم، بفوزها على الكازاخية إيلينا ريباكينا، اليوم الأربعاء، في دور الثمانية للمسابقة بنتيجة 6 / 7 و6 / 4 و6 / 1.

 ثأرت أنس جابر من خسارتها أمام ريباكينا في المباراة النهائية لنسخة البطولة الماضية، حين حرمت النجمة التونسية من الفوز بأول ألقابها في بطولات جراند سلام.

ضربت أنس جابر موعدا في المربع الذهبي للمسابقة مع أرينا سابالينكا من بيلاروس، حيث تصعد الفائزة منهما للمباراة النهائية ومواجهة الفائزة من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين الأوكرانية يلينا سفيتولينا والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا.

الجريدة الورقية