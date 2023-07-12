الداخلية يجدد تعاقد نجمه ويفاضل بين أكثر من عرض لبيعه

نجح نادي الداخلية بقيادة اللواء عثمان الدسوقي مدير الكرة في تجديد تعاقد سمير فكري نجم هجوم الفريق رسميا.

وجاء تجديد تعاقد سمير فكري من أجل الحفاظ على حقوق النادي حيث ينتهي تعاقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي.

وتم تجديد تعاقد سمير فكري لمدة موسمين رسميا وتلقي النادي أكثر من عرض لضم اللاعب أبرزهم من أندية فاركو والبنك وسيراميكا كليوباترا ويعد فاركو الأقرب لضم اللاعب حيث ابدي مسئوليه اهتمام كبير بضم اللاعب بعد تالقه مع الداخلية الموسم الحالي وايضا مساهمته في الصعود مع فريقه للدوري الممتاز.

يذكر أن نادي يحتل المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة ويتبقي له مباراة واحده أمام اسوان في الاسبوع 34 مقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وكان الداخلية قد تعرض للهزيمة في اخر مبارياته أمام الإسماعيلي بهدف دون رد ونجم الاسماعيلي في البقاء رسميا بالدوري الممتاز.

ولعب الداخلية 33 مباراة حتي الآن فاز في 6 مباريات وتعادل في 14 مباراة وهزم في 13 مباراة