وكيل المخابرات الأسبق: دول الجوار تسعى لاستيعاب المهاجرين السودانيين

دعما للسودان والسودانيين، تستضيف مصر غدًا الخميس مؤتمر قمة جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

وعن أبرز الموضوعات التي سوف تناقش في مؤتمر قمة جوار السودان، أكد اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات العامة سابقا، أن دول الجوار تسعى لمحاولة استيعاب المهاجرين السودانيين، من أجل تهيئة حياة كريمة لهم بعيدا عن الصراع في السودان، لافتا إلى أن الأزمة سوف تستمر فترة زمنية طويلة.

وأشار وكيل المخابرات العامة سابقا، إلى أنه ليس هناك حيلة إلا وقف إطلاق النار بين العنصرين المسلحين المتصارعين على سلطة في ظل عدم وجود سلطة، متوقعا أن تستمر الأزمة إلى أن يعلن طرف منهم الاستسلام.

وأوضح اللواء رشاد، أن الجيش السوداني دخل في معركة ضد الدعم السريع، وبدأ الاستعانة ببعض الأطراف الغير مستحبة، وهو ما يؤكدا أن الصراع سيستمر ويطول مداه.

ولفت إلى أن هذا الصراع سيتسبب في تضيع السودان، وفي النهاية سوف يستوعب الطرفين أنهم لم ينتصروا في المعركة والشعب السوداني هو الخاسر.

وأضاف، أن الأمم المتحدة يجب أن توفر دعم مادي للدول ليستطيعوا استيعاب المهاجرين السودانيين، مشيرا إلى أن طرفي الصراع في السودان يملكان الدعم والسلاح وهو يؤكد أن كل طرف لن يقبل بشروط الآخر.