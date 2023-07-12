واصلت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

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وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط ‏97300 مخالفة مرورية متنوعة)

وتنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (97300) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

(22991) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(1338) مخالفة السير بدون تراخيص.

(28) مخالفة موقف عشوائى.

(22) مخالفة لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

ضبط 4 قضايا تهريب بضائع

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1925) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام : ضبط (41) قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (281) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة :ضبط قضية.

فى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية تزوير المستندات": ضبط (6) قضايا .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع الجرائم في كافة مُحافظات الجمهورية من أجل حفظ الامن.

ويشن رجال الأمن حملات يومية مُكبرة من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

وتسعى الحملات للتأكد من إنفاذ القانون على الجميع للحفاظ على الأمن.