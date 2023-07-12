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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

نقيب الموسيقيين يُنهي الخلاف بين رضا البحراوي ورماح

رضا البحراوي
رضا البحراوي

أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا صحفيًا بشأن أزمة المطرب الشعبي رضا البحراوي، وياسر رماح، والذي تضمن الآتي :" 

"فى جلسه سادها الود والحب جمع الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقيه فى منزله، نجوم الاغنيه الشعبيه الفنان رضا البحراوى و الفنان ياسر الرماح.  

وأضاف بيان الموسيقيين:" وتم التصالح  دون أن يتطرق احد لأى خلافات سابقه  وانتهت الجلسه على خير وهذا ما تسعى اليه النقابه فى عهد. الفنان مصطفى كامل، أن تسود روح الحب  والود   و الاحترام بين الاعضاء، وليس التحقيقات  والجزاءات ".

 

 

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