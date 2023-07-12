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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا تتعهد بمساعدة أوكرانيا على بناء قدرات عسكرية قوية

بايدن وزيلينسكي
بايدن وزيلينسكي

أكد الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، في مؤتمر صحفي لقادة مجموعة السبع أن مستقبل أوكرانيا سيكون مع حلف الناتو، قائلاً "سنُساعد كييف على بناء قدرات عسكرية قوية برًا وبحرًا وجوًا، والضمانات طويلة الأمد تُركز على دعمها في وجه أي اعتداء جديد".

ووفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، أضاف بايدن: "أعضاء مجموعة السبع أطلقوا إعلانا مشتركا لدعم أوكرانيا، لنظهر أن دعمنا سيبقى طويلا في المستقبل، وهذا المسار سيبدأ، وسنساعد أوكرانيا على بناء قدرات دفاعية قوية في الأرض والبحر والجو".

الضمانات الأمنية:

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلنسكي: "كنا نحتاج قمة الناتو التي كانت نتائجها معتبرة بالنسبة لنا، ننسق مع دول مجموعة السبع بشأن الضمانات الأمنية لتمتد إلى ترتيبات مع شركائنا الرئيسيين".

وتعهدت مجموعة السبع المجتمعة على هامش قمة حلف الناتو، الأربعاء، بتقديم مساعدة "سريعة" لأوكرانيا في حال شنت روسيا حربا جديدة.

كما تعهدت المجموعة بتقديم دعم عسكري "طويل الأمد" لأوكرانيا في مواجهة روسيا.

وتسعى أوكرانيا إلى الحصول على التزامات لتحقيق الأمن في الوقت الحالي وعلى المدى الطويل دون الدخول في الحلف مع استمرار الحرب مع روسيا، نظرا لأن المادة الخامسة من ميثاق الحلف تنص على أن الهجوم على عضو واحد يُعد هجوما على الجميع، مما قد يضع الأطلسي في حرب مباشرة مع روسيا.

وأعلن قادة حلف الأطلسي المجتمعين، الثلاثاء، أن مستقبل أوكرانيا داخل الحلف، لكنهم رفضوا وضع جدول زمني للعضوية.

كما امتنع الحلف عن تقديم المساعدة العسكرية منه كمنظمة لأوكرانيا، لتجنب الدخول في صراع مباشر مع روسيا، وأبدى حرصا على ترك المهمة لدول أعضاء وغير أعضاء.

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