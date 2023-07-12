تعيين زعفان نائبًا لرئيس مجلس مدينة البدرشين

أصدر اللواء احمد راشد محافظ الجيزة قرار بتعيين سامح شعراوي زعفان نائب لرئيس مجلس مدينة البدرشين.

وشغل زعفان مناصب عديدة منها رئيس الوحدة المحلية لقرى عدة منها "سقارة .والمرازيق- وشبرامنت-ومنيل شيحه-والبليده بالعياط ).

العديد من الانجازات

وقدم العديد من الإنجازات يشهد عليها مواطني مركز البدرشين والعياط وابوالنمرس، ويعد هذا التغيير بمثابة ضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية، وتصعيد القيادات المتميزة لتولي المسؤلية لضبط منظومة العمل المحلي وتطوير الأداء وخلق روح المنافسة والتفكير خارج الصندوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.