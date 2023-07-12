عاجل
مجموعة السبع تُصدر بيانًا مُهمًا حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا مدبولى: قمة أفريقيا للمناخ فرصة لتوجيه رسائل مهمة للمجتمع الدولي رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة خطواته رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل القاهرة للمشاركة في قمة دول جوار السودان
الأربعاء 12 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تعيين زعفان نائبًا لرئيس مجلس مدينة البدرشين

سامح شعراوي زعفان
سامح شعراوي زعفان

أصدر اللواء احمد راشد محافظ الجيزة قرار بتعيين  سامح شعراوي زعفان نائب لرئيس مجلس مدينة البدرشين.

وشغل زعفان مناصب عديدة منها رئيس الوحدة المحلية لقرى عدة منها "سقارة .والمرازيق- وشبرامنت-ومنيل شيحه-والبليده بالعياط ).

txt

محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ مشروع توسعة وتطوير كوبرى 15 مايو

العديد من الانجازات

وقدم العديد من الإنجازات يشهد عليها مواطني مركز البدرشين  والعياط وابوالنمرس، ويعد هذا التغيير بمثابة ضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية، وتصعيد القيادات المتميزة لتولي المسؤلية لضبط منظومة العمل المحلي وتطوير الأداء وخلق روح المنافسة والتفكير خارج الصندوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يوقع بروتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

محافظ الجيزة يدشن مبادرة " ١٠٠ يوم صحة " من ميت عقبة

محافظ الجيزة يوجه بالتعامل الحازم مع مخالفات تحويل النشاط السكني إلى تجاري

محافظ الجيزة : إنجاز 100 % من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي
الجريدة الورقية