رئيس جامعة سوهاج يفتتح مبنى كلية الصيدلة بالمقر الجديد

افتتح اليوم الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، مبنى كلية الصيدلة بالحرم الجامعي الجديد، وذلك بحضور كلاً من الدكتور علام عبدالمنعم القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود المنشاوي رئيس قسم الصيدلانيات و الصيدلة الإكلينيكية، والمهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية وعدد من العاملين بالكلية.

وقال رئيس الجامعة، إن افتتاح هذا المبنى الذي بلغت تكلفته ٧٠ مليون جنيه هو ضمن خطة متكاملة يتم تنفيذها للتوسع المستمر في مباني ومنشآت الجامعة الجديدة، وذلك لاستيعاب الزيادة العددية وإتاحة فرص تعليمية متعددة لطلاب المحافظة والمحافظات المجاورة، لتنفيذ خطة الدولة في التطوير النوعي للخدمات التعليمية والبحثية، لافتاً إلى أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية تحرص على دعم التعليم الجامعي من خلال الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها لتطوير وتحديث الجامعات، للقيام بدورها العلمي والتعليمي على أكمل وجه.

وأضاف الدكتور علام عبدالمنعم، أن المبنى تم تصميمه على أحدث الأكواد التي تلبي إحتياجات الجيل الرابع للجامعات، والتي تخضع للرؤية المستقبلية للقيادة السياسية من خلال رقمنة الجامعات ورؤية مصر 2030، مؤكداً على أن الجامعة لا تألوا جهداً في توفير كل الإمكانيات المادية اللازمة حتى تؤدي كلية الصيدلة رسالتها في خدمة المجتمع على أكمل وجه، حيث أنها تكمل المنظومة الطبية بالدولة جنبا إلى جنب مع المستشفيات الجامعية والعامة.

وأوضح المهندس حسين محمدين، أن المبنى الذي تبلغ مساحته ٤٠٠٠ متر مسطح ويتكون من بدروم، دور أرضي وأربعة ادوار متكررة، وتحتوي على ٣ مدرجات تبلغ سعة كل مدرج ٣٥٠ طالب وطالبة، كما يحتوي على ٢٣ معمل، ٢ صالة امتحانات، ٦ قاعات دراسية، ٥٠ غرفة إدارية ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب ٥ مكاتب لرؤساء الأقسام.