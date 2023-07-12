عاجل
مجموعة السبع تُصدر بيانًا مُهمًا حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا مدبولى: قمة أفريقيا للمناخ فرصة لتوجيه رسائل مهمة للمجتمع الدولي رئيس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة خطواته رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل القاهرة للمشاركة في قمة دول جوار السودان
الأربعاء 12 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

برشلونة يحدد بديل بوسكيتس من إسبانيا

سيرجيو بوسكيتس
سيرجيو بوسكيتس

حدد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بديل سيرجيو بوسكيتس قائد الفريق السابق، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

اقرأ ايضًا ..

txt

باريس سان جيرمان يحدد بديل مبابي من برشلونة واللاعب يرد

برشلونة يتفق مع أوريول روميو

حسم نادي برشلونة اتفاقه رسميًا على كافة الشروط لضم أوريول روميو لاعب جيرونا، ويقترب البلوجرانا من حسم الاتفاق النهائي مع الفريق الإسباني لضم صاحب الـ31 عامًا.

ينتهي عقد أوريول روميو مع جيرونا في 30 يونيو من عام 2025، ويتبقى له موسمين على انتهاء عقده، ويرغب البلوجرانا في ضم اللاعب ليكون بديل لبوسكيتس المنتقل للدوري الأمريكي.

يترواح الشرط الجزائي في عقد أوريول روميو مع جيرونا ما يقارب الـ 7 مليون يورو، ومن المتوقع أن يطلب الأحمر والأبيض مبلغ 10 مليون يورو للموافقة على انتقال اللاعب لبرشلونة رسميًا، وسيتم الحسم خلال الساعات القليلة المقبلة.

أرقام أوريول روميو

شارك أوريول روميو مع جيرونا في 421 خلال مسيرته، وتمكن من تسجيل 12 هدف وصنع 6 أهداف أخرى، خلال 31.534 دقيقة لعبها خلال مسيرته.

txt

أستون فيلا يقطع الطريق على ريال مدريد ويضم نجم إسبانيا

وقدم أوريول روميو لاعب جيرونا موسم جيد مع الفريق خلال منافسات العام الماضي، ويريد برشلونة حسم الصفقة سريعًا قبل تدخل فريق أخر.

 

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الالكترونية اضغط هنا

مواد متعلقة

الهلال يقدم عرض ضخم لضم ميتروفيتش وفولهام يرد
الجريدة الورقية