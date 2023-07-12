المخرج عمر الزهيري يشارك في مهرجان لوكارنو السينمائي

دخل إسم المخرج عمر الزهيري في قائمة أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفضل عمل طويل أول في مهرجان لوكارنو السينمائي .

عمر الزهيري في لجنة تحكيم مهرجان لوكارنو

وكانت قد أعلنت نقاد السينما المصريين، عضو الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي)، عن الفيلمين الفائزين بجائزة النقاد السنوية لأحسن فيلم مصري وأحسن فيلم أجنبي عُرض في مصر خلال عام 2022.

حيث نال فيلم "ريش" للمخرج عمر الزهيري جائزة الفيلم المصري، بينما ذهبت جائزة الفيلم الأجنبي إلى "مثلث التعاسة" للمخرج السويدي روبن أوستلوند.

فيلم "ريش" نال جائزة أحسن فيلم مصري بإجماع أعضاء لجنة التحكيم، والتي تشكلت من 15 ناقدًا وناقدة يرأسهم الناقد أسامة عبد الفتاح. وتشير لجنة التحكيم بأن الإجماع الذي لم يتكرر منذ سنوات طويلة في اختيارات النقاد يعكس قيمة الفيلم الفنية والبصرية والفكرة، ويؤكد في الوقت ذاته سوء المستوى الإنتاجي العام للسينما المصرية خلال السنة المُنقضية.

وكان "ريش" قد بلغ قائمة المرشحين النهائية رفقة خمسة أفلام أخرى هي "2 طلعت حرب" إخراج مجدي أحمد علي، "الجريمة" إخراج شريف عرفة، "حامل اللقب" إخراج هشام فتحي، "كيرة والجن" إخراج مروان حامد، "من أجل زيكو" إخراج بيتر ميمي، لكن لم يحصل أي منها على أي صوت في مرحلة التصويت النهائية.