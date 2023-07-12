ضبط 301 قضية مُخدرات و147 قطعة سلاح ناري

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (301) قضية مخدرات ، (147) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (84234) حكم قضائى متنوع.

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ففى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (301) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (322) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (109,445 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (39,050 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (21,879 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,346 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,825 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (2,040 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,317 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (463 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (410 جرام).

عدد (2457) قرص مخدر.

ضبط 147 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاءتم ضبط (147 قطعة سلاح نارى بحوزة 117 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(9) بنادق آلية .

(13) بندقية خرطوش .

(3) طبنجات .

(122) فرد محلى .

(120) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

ضبط (256) قطعة سلاح أبيض .

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (84234) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(343) حكم جناية.

(26881) حكم حبس جزئى.

(4490) حكم حبس مستأنف.

(41667) حكم غرامة.

(10853) مخالفة.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (29) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجةتم ضبط (13) متهم .

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (308) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (20944) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (59) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (9) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.