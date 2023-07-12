محافظ سوهاج يكرم الطالبة الفائزة بالمركز الأول في مسابقة تطبيقات مايكروسوفت

كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، الطالبة " ريناد نور الدين محمد طاهر " الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية عن برنامجPowerPoint 2019، في مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية، حيث تم تصعيدها وخمس طلاب آخرين للمنافسة وتمثيل جمهورية مصر العربية في المسابقة العالمية التي تقام في أغسطس من كل عام بالولايات المتحدة الأمريكية .

وحضر التكريم كل من الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وماهر عبد الخالق مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، وهايدي جمال مدير مدارس جيل المستقبل الخاصة .

وهنأ المحافظ الطالبة الفائزة على مستوى الجمهورية، متمنيا لها المزيد من التوفيق والنجاح، مشيرا إلى حرص المحافظة الدائم على دعم المنظومة التعليمية، وحث المدارس والطلاب على التفوق والارتقاء بالعملية التعليمية من خلال خلق روح تنافسية بين الطلاب وإبراز الانشطة التعليمية التي تنمي المهارات والمعلومات؛ من أجل خلق جيل واعي يستطيع مواكبة التطور التكنولوجي والتقدم العلمي الذي نعيشه .