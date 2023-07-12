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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنريكي يطلب هاري كين في باريس سان جيرمان

هاري كين
هاري كين

طلب الإسباني لويس آريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الجديد، إدارة ناديه بسرعة التعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وشددت تقارير صحفية إنجليزية أن المدرب الإسباني يضع هاري كين كأولوية لتدعيم هجومه خلال الموسم الجديد.
وأوضحت أن إنريكي يعلم جيدًا قدرات اللاعب، بعد الأرقام القوية التي حققها هاري مع السبيرز، مما يجعله مطمع العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة.
وكانت إدارة السبيرز قد رفضت عرضين من بايرن ميونخ للتعاقد مع الدولي الإنجليزي، حيث وصل قيمة العرض الثاني ل 80 مليون يورو، لكن الإدارة الإنجليزية تطلب 100 مليون من أجل اتمام التعاقد.
الجدير بالذكر أن هاري كين يرغب في الرحيل عن توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بسبب عدم تتويجه بأي بطولة خلال مسيرته الطويلة مع النادي الإنجليزي.

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