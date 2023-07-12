بعثة منتخب الإسكواش تزور مستشفي «57357» قبل المشاركة في مونديال إستراليا

حرصت بعثة منتخبنا الوطني للناشئين والناشئات ل الإسكواش بزيارة مستشفى سرطان الأطفال «57357» قبل مغادرة القاهرة للمشاركة في بطولة العالم بأستراليا.

بعثة منتخب مصر للإسكواش

وضم الوفد رئيس البعثة احمد حواس وأعضاء الجهاز الفني اشرف حنفي المستشار الفني وامنية عبدالقوي واندرو وجيه وجميع اللاعبين واللاعبات

وحرصت إدارة المستشفى على تنظيم استقبال رائع لافراد البعثة خلال زيارتهم.فيما حرص الأطفال وذويهم على التقاط الصور التذكارية مع ابطال العالم للإسكواش.

وبارد مجلس الادارة برئاسة عاصم خليفة علي اقامة هذه اللافتة الطيبة كنوع من تخفيف الآلم علي الاطفال والشد من أزرهم وأكد عاصم خليفة رئيس الاتحاد ان هذه الزيارة جاءت كنوع من المشاركة الاجتماعية والرغبة في رفع معنويات الأطفال.

ويستعد المنتخب للسفر للمنافسة على البطولة خاصة وان الفريق الوطني من المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة.

وشهد مساء أمس الثلاثاء، ختام فعاليات بطولة “بالم هيلز” العربية الدولية للإسكواش للناشئين، والذي استضافه نادي بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الاتحادين العربي والمصري للاسكواش، وشركة "بالم سبورتس".

وشارك في البطولة 537 لاعبًا ولاعبة من 12 جنسية، كما أن المسابقة شهدت تحدي كبير سواء على المستوى الفني أو البدني.

أقيم حفل الختام على ملاعب البطولة بحضور الأستاذ طارق عطية، رئيس مجلس إدارة شركة "بالم سبورتس" و أمير وجيه المستشار الفني لأكاديمية بالم هيلز للإسكواش والمشرف العام على البطولة العربية الدولية للإسكواش للناشئين، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش ووليد الصميعي رئيس الاتحاد العربي للإسكواش وعدد من رؤساء الاتحادات العربية.

وتم توزيع الكؤوس على أصحاب المراكز من الأول حتى الرابع وشهادات التقدير على الفائزين من الخامس حتى الثامن.

وقال أمير وجيه، إنه سعيد بنجاح البطولة التي تألق فيها لاعبو مصر والدول العربية والأجنبية في كافة المراحل العمرية للناشئين، وهم أبطال واعدين سيخرج من بينهم أبطال العالم في المستقبل، لذا نهتم بمتابعتهم ودعمهم بكل السبل الممكنة.

وأضاف وجيه أن النسخة الحالية من البطولة شهدت منافسة قوية بين الناشئين بما يؤكد أن هناك دولا سيكون لها مكانة جيدة على خريطة الاسكواش العالمية، بالإضافة للحضور المصري القوي في هذه اللعبة.