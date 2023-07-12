الأمن يضبط 5 أطنان منظفات مجهولة المصدر بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مسئول مخزن كيماويات كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الكيماويات التى تستخدم فى تنظيف حمامات السباحة ومياه الشرب منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتبين أن ببعض المضبوطات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وذلك بقصد طرحها بالأسواق غاشا بذلك جمهور المستهلكين، وعثر بداخل المخزن على (5,850 طن من الكيماويات)، وجميعها مجهولة المصدر بدون مستندات تدل على مصدرها وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المنظفات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.