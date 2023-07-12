كينيا وإيران يوقعان 5 أتفاقيات

وقعت كينيا وإيران، اليوم الأربعاء، 5 اتفاقيات تعاون في مجالات الاتصال والمعلومات والثروة السمكية، والصحة وتربية الحيوانات والاستثمار.

جاء ذلك بحضور، الرئيس ووليام روتو ونظيره إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق من الطرفان مصطحبين رجال الاعمال.

واتفق الطرفات، علي صناعة تجميع السيارات في كينيا، وانتاج سيارات إيرانية بأسماء سواحيلية، علي هامش الاتفاق.

وصرح إبراهيم رئيسي، رئيس دولة إيران، خلال مؤتمر صحفي له اليوم، مع نظيره الكيني وليام روتو، علي اتفاقه مع كينيا لعمل علي التنمية الاقتصادية عشرات الأضعاف، مضيفا أن "الأدوية والمعدات الطبية من المجالات الهامة للتعاون" بين الطرفين.

أكد رئيسي، أن زيارته إلي كينيا بداية لفتح أفاق جديدة مع البلدان الافريقية، من أجل خلق سوق جيدة للمنتجات الإيرانية في دول شرق إفريقيا.

نشرت المواقع العالمية والعربية، أخبار عن جولات الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى، في ثلاث دول أفريقيا “ كينيا، أوغندا، زيمبابوى”، بعد غياب 11 عامًا.

سيلتقى الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى، مرافقة وفد من رجال الأعمال، نظراءه الكيني وليام روتو، والأوغندي يوري موسيفيني، والزيمبابوي إيمرسون منانغاغوا.

صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن زيارة الرئيس تعتبر الأولي من نوعها بعد غياب 11 عامًا عن أفريقيا، مؤكدًا بأن ذلك يعكس نقطة إنطلاق جديدة، مع الدول الإفريقية المهتمة بشكل جدي بتطوير علاقتها مع إيران، خصوصا في المجالين الاقتصادي والتجاري.

إيران والسودان

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران اتفقت مع الخرطوم على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وتبادل التمثيل القنصلي في البلدين.

وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال استضافته في طهران، "اتفقت مع نظيري السوداني على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارات".

وأضاف عبد اللهيان: "ناقشنا تطورات السودان والتدخلات الأجنبية في الأزمة في هذا البلد حيث نؤكد أن الأزمة السودانية مصدر قلق مشترك وأكدنا على ضرورة الحوار ووقف إطلاق النار في السودان".

تباحث الطرفان الإيراني والسوداني بشأن إعادة العلاقات بين البلدين:

وفي وقت سابق، أكدت الخارجية السودانية على تباحث الطرفان الإيراني والسوداني بشأن إعادة العلاقات بين البلدين في أقرب وقت، مؤكدين على أهمية أن تعود العلاقات السودانية الإيرانية إلى سابق عهدها.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن إيران تسعى جاهدة وبصفتها العضو التاسع في منظمة شنغهاي لتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف والاستفادة من فوائد هذه العضوية بالكامل.

وبعد انضمام طهران إلى عضوية المنظمة، نشر عبد اللهيان تغريدة له على"تويتر"، أشار فيها إلى أن "الدبلوماسية النشطة لحكومة إبراهيم رئيسي قد سجلت إنجازا جديدا للشعب الإيراني العظيم بتحقيقها العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون"، معتبرا أن "هذه الخطوة مهمة في اتباع سياسة خارجية شاملة لتعزيز سياسة الجوار والتطلع نحو آسيا".

وشدد على أن "إيران تسعى جاهدة وبصفتها العضو التاسع في هذه المنظمة لتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف والاستفادة من فوائد هذه العضوية بالكامل"، لافتا إلى أن "تعددية الأطراف هي الاستراتيجية الأساسية للدول الرائدة في تطوير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي".

وأوضح أن "الجهد المشترك للحكومة والبرلمان في الموافقة على مختلف وثائق شنغهاي هو سبب للامتنان".

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