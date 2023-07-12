إيمان البحر درويش بين المجد والشفقة

إيمان البحر درويش.. من التصفيق الحاد لعذوبة صوته الذي يُطرب الجميع وجمال كلماته التي حرص خلال مشواره الفني أن يختارها بعناية ودقة، وحضوره القوي الذي يُبهر محبيه، للشفقة والحزن عليه، بعد تداول صورته التي ظهر خلالها مستلقي على فراش المرض، بملامح يبدو عليها التعب الشديد والكِبر.





إذ تفاجأ جميع محبو الفنان إيمان البحر درويش، بصورة صادمة له،نشرتها ابنته أمينة درويش عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصلالاجتماعي فيس بوك، معلقة:" سيشهد التاريخ أن ده بقى إيمان البحردرويش".

إيمان البحر درويش

وتضمنت التعليقات آلاف الدعوات للفنان الكبير إيمان البحر درويش، داعين الله بأن يمن عليه بالصحة، بعد أن ظهر بشكل مختلف وخسارة كبيرة في زنه، وبروز عضمتي وجهه.

تعليق نقابة المهن الموسيقية

وفور تداول صورة الفنان إيمان البحر درويش، سرعان أكد الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، أن النقابةحاولت التواصل مع أسرة الفنان إيمان البحر درويش، وأن نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يسعى في الوقت الحالي لـ الوصول لأرقامتليفونية لأسرته حتى تقوم النقابة بدورها على وجه السرعة، وتقديم الدعم لهم.

وكان الفنان إيمان البحر درويش يعاني منذ فترة من حالة اكتئاب شديدة، تسببت في تدهور حالته الصحية النفسية،وهو ما كان له أثره الشديد في ضعف المناعة، والإصابة بعدد من الأمراض الحسدية.



ويُذكر أن الفنان إيمان البحر درويش وشارك في بطولة العديد من الأفلام منها :" "طير في السماء، تزوير في أوراق رسمية، حكاية فيكلمتينة وكذلك مسلسل "حبيبي الذي لا أعرفه"، كما شارك بدور البطولة في مسلسل "الإمام الشافعي" وأيضا في مسرحية"بنت الحكومة".



وفي العام 2012 عين الفنان إيمان البحر درويش نقيبًا للموسيقيين،كما أسس شركة لإنتاج شرائط الكاسيت باسم "شركة أمواج" وقامبإنتاج ألبوماته بنفسه، كما قدم التترات لبعض المسلسلات التلفزيونية.



وبالأمس أمرت محكمة جنايات الإسكندرية، بحبس نجل الفنان إيمان البحر درويش، بالسجن لمدة 3 أعوام وذلك بتهمة قتل طفل بالخطأ،خلال قيادته سيارته بسرعة كبيرة تحت تأثير المخدر.

وكانت المحكمة قررت، بتغريم المتهم 50 ألف جنيه، وإثبات ترك المدعين بالحق المدني للدعوى المدنية، وألزمتهما بمصاريفها، ومصادرة العينةوالزجاجات المضبوطة، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية في اتهامه بتعاطي المخدرات، وقيادة سيارته تحت تأثير المخدر.