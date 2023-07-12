جدل ساخر بسبب خطوبة الأطفال| شاهد

لاحق جدل ساخر خلال الأيام الماضية ، صورًا لطفل وطفلة يبلغان من العمر 13 عامًا بسبب إعلان خطبتهما، وانتشرت صورهما بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واثارت تعليقات ساخرة بين المتابعين الذين وجدوا أنفسهم قد مضى بهم العمر.

وتراوحت التعليقات بين الساخرة والمستغرب من إعلان الخطبة، فيما كان سنهما الصغير أحد أهم اسباب هذه السُخرية، ونهالت التعليقات الساخرة من خطبة الطفلين .

وقال مستخدم فيسبو: مبروك يا عريس وأنا هروح أشرب لبن ، فيما قال آخر: وأنا صغير كان الكبار هما الذين يتزوجون لكن لما كبرت رأيت الأطفال تتزوج .

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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