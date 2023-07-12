الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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جدل ساخر بسبب خطوبة الأطفال| شاهد

خطوبة أطفال
خطوبة أطفال

لاحق جدل ساخر خلال الأيام الماضية ، صورًا لطفل وطفلة يبلغان من العمر 13 عامًا بسبب إعلان خطبتهما، وانتشرت صورهما بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واثارت تعليقات ساخرة بين المتابعين الذين وجدوا أنفسهم قد مضى بهم العمر. 

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وتراوحت التعليقات بين الساخرة والمستغرب من إعلان الخطبة، فيما كان سنهما الصغير أحد أهم اسباب هذه السُخرية، ونهالت التعليقات الساخرة من خطبة الطفلين . 

 

وقال مستخدم فيسبو: مبروك يا عريس وأنا هروح أشرب لبن ، فيما قال آخر: وأنا صغير كان الكبار هما الذين يتزوجون لكن لما كبرت رأيت الأطفال تتزوج . 

 

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

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