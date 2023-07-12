ملتقى عيون يرصد ملامح الحياة اليومية بالأوبرا
يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا والدكتور حمدى أبو المعاطى نقيب الفنانين التشكيليين السابق، معرض ملتقى عيون الدولى الثالث للفنون التشكيلية بعنوان "ملامح " اعداد وتنسيق الفنان مصطفي السكري.
موعد معرض ملامح بالأوبرا
يقام المعرض في السابعة مساء الاثنين 17 يوليو بقاعة زياد بكير ويستمر حتى السبت ٢٢ يوليو .
يهدف الملتقي إلى إلقاء الضوء علي المواهب الفنية الشابة كما يستضيف نخبة من الفنانين التشكيليين المحترفين للمساهمه فى تبادل الخبرات ويضم 70 عمل فني متنوع في مجالات التصوير الزيتي ، الاكريليك ، الرصاص ، النحت ، الاشغال الفنية ، الفحم ، التعتيق والديكوباج لـ 50 فنان مصرى و20 فنان عربى وأجنبى منهم مشاركات عن بعد من دول عمان ، السعودية ، الكويت ، تونس ، المغرب ، روسيا وبنما حيث يرصد ملامح الحياة اليومية ( الاجتماعية ، الروحانية ، الدينية ، الشخصية) بمختلف الاساليب والاتجاهات الفنية ( السريالية ، التعبيرية ، التاثيرية ، الواقعية ، الرومانسية ، الكلاسيكية )