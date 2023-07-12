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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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ملعب كرة قدم على فوهة بركان| شاهد

ملعب كرة
ملعب كرة

كرة القدم .. الرياضة الشعبية الأولى في العالم .. يمارسها الجميع في كل مكان في الشوارع وعلى الملاعب الترابية والصلبة وغيرها لكن ماذا عن ملعب كرة قدم فوق فوهة بركان؟

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 يرتفع بركان تيوكا "خامل"، على مشارف مدينة مكسيكو، بنحو 2700 متر فوق سطح البحر في منطقة سوتوميلك ، وتحولت هذه الفوهة إلى ملعب كرة قدم، يحتضن 10 فرق رياضية ، يتنافسون أسبوعيًا في دوري الهواة. 

 

ويأخذ فريق وحيد اللاعبين إلى القمة حتى الوصول إلى الملعب البركاني الذي يبلغ عمره 70 عامًا ، إضافة إلى مسار مخصص للمشي بطول 18 كيلو متر، ويصل إلى منحدرات غابات البركان. 

 

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: كرة القدم .. الرياضة الشعبية الأولى في العالم .. يمارسها الجميع في كل مكان في الشوارع وعلى الملاعب الترابية والصلبة وغيرها لكن ماذا عن ملعب كرة قدم فوق فوهة بركان؟. 

 

شاهد الفيديو.. 

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