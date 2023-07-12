محافظ أسيوط يشهد فعاليات مؤتمر "القضية السكانية .. أبعادها وخطورتها"

لمواجهة الزيادة السكانية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاربعاء ، فعاليات مؤتمر " القضية السكانية .. أبعادها وخطورتها " والذى تنفذه منطقة الدعوة والاعلام الدينى التابعة لمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف بالتعاون مع " المجلس القومى للمرأة ومديرية الصحة والسكان ومديرية التصامن الاجتماعى والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومى للسكان و وحدة السكان وبيت العائلة المصرية بأسيوط " تحت رعاية ودعم فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف ومحافظ الاقليم

جاء ذلك بحضور الدكتور احمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والمحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والشيخ صلاح الدين محمد مدير عام مناطق الدعوة بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف والشيخ سيد عبد العزيز مدير عام الدعوة والاعلام الدينى وأمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط والدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف بأسيوط والقس عاموس بسطا مساعد أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط و وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والاحياء ومديرى الادارات ومقرر المجلس الاقليمى للسكان بالمحافظة ومسئولى الهيئة العامة للاستعلامات ومقررة المجلس القومى للمراة ومسئولى وحدة السكان وممثلى الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الدين الاسلامى والمسيحى .

وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهورى ، ثم كلمة الترحيب للشيخ سيد عبد العزيز والتى وجه خلالها الشكر لفضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر على جهوده فى مجال الدعوة ودعمه لجهود مواجهة القضية السكانية فى مصر ، مستعرضاً دور مناطق الدعوة والاعلام الدينى لرصد ومعالجة المشاكل والقضايا المجتمعية التى تواجه المجتمع والعمل على حلها ونشر الوعى والاصلاح بين الناس ، مشيراً الى مراحل العمل واللقاءات التى سيتم تنظيمها خلال الايام القادمة بمختلف قرى ومراكز المحافظة ثم تحدث القس عاموس بسطا عن دور رجال الدين المسيحى فى التوعية بخطورة المشكلة السكانية فى مصر وسبل مواجهتها وبرامج التوعية التى يجرى تنفيذها بكافة قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات .

وأكد محافظ أسيوط، على الجهود التى تبذلها الدولة بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحد من الزيادة السكانية ومواجهة اثارها السلبية وتكثيف برامج التوعية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، مشيرا الى ان برامج مواجهة الزيادة السكانية تمثل قوة داعمة مع كافة مشروعات التنمية بالمحافظة للأرتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر ومواجهة المعتقدات والسلوكيات التي تقف عائقًا أمام مسار قاطرة التنمية كزواج الأطفال والتسرب من التعليم والعزوة وانجاب الذكور تلك السلوكيات التي تسلب الطفولة حقوقها وتعرض الأسر لأمراض مجتمعية مزمنة تحول دون الارتقاء بجودة حياتهم مناشدًا كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف والتعاون لتنفيذ برامج الدولة للحد من الزيادة السكانية وتحقيق حياة أفضل للمواطنين مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي اطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ليساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان مشيرًا إلى أهمية الدور الإعلامي في تنفيذ برامج ودعم جهود مواجهة الزيادة السكانية ،.

ووجه المحافظ، بضرورة أن تتضمن توصيات المؤتمر تكثيف حملات التوعية الشاملة بدور العبادة والمؤسسات التعليمية والجامعية ،وحشد الشباب للمشاركة فى الندوات واللقاءات التى يجرى عقدها ،وزيادة قوافل تنظيم الاسرة والصحة الانجابية وورصد المشكلات والظواهر السلبية المترتبة على الزيادة السكانية وايجاد الحلول لها بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات وتفعيل لجان السكان بالمراكز والاحياء .

واستعرض الدكتور أحمد عبد المولى ، بعض الاثار السلبية للمشكلة السكانية وتطورها على مر السنين مشيرا الى بعض الاحصاءات والارقام التى تشير الى زيادة معدلات النمو السكانى الى اكثر من 2 مليون نسمة سنوياً مما يؤثر بالسلب على معدلات التنمية التى تشهدها البلاد ،لافتا الى ضرورة تكاتف الجهود وبذل المزيد من الجهد لمواجهة خطر الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية على الفرد والمجتمع .

وأشار مدير عام مناطق الدعوة بمجمع البحوث الاسلامية ، الى الدور الهام لمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف فى تنفيذ برامج توعية وفعاليات على مستوى الجمهورية تستهدف زيادة وعى المواطنين بخطورة القضايا المجتمعية وبخاصة القضية السكانية وتأثراتها السلبية على الفرد والمجتمع ، فضلا عن الحملات التى تم تنفيذها بالفعل منها حملة " ولاتسرفوا " وحملة " ولاتفسدوا " وغيرها من حملات التوعية مستعرضاً موقف الاسلام من تنظيم النسل وحثه على الحفاظ على الاسرة ومنع تفككها وتحقيق التكافل الاجتماعى والتوعية بخطوة الزيادة السكانية الكبيرة التى تشهدها مصر لافتاً الى انه سيجرى تنفيذ 52 لقاء على مستوى المراكز والاحياء ويشمل توعية دينية وطبية واجتماعية بحضور ممثلى كافة الجهات الشريكة وممثلى منطقة الوعظ والاعلام الدينى .

وفى نهاية المؤتمر تم الاستماع الى اسئلة واستفسارات الحضور من ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية وبعض الشباب وبعض وجهات نظر الحضور التى تمثلت فى تكثيف الدور الاعلامى لمواجهة قضية الزيادة السكانية وخطورتها على الفرد والمجتمع وقوافل تنظيم الاسرة والصحة الانجابية .

كما تم خلال المؤتمر تكريم فضيلة الدكتور الشيخ خلف عمار مدير عام الدعوة والاعلام الدينى السابق تقديرا لجهوده خلال فترة عمله السابقة .