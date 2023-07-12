زيادة الوزن غير المفرطة لا ترفع خطر الوفاة| فيديو

زيادة الوزن غير المفرطة لا تزيد خطر الوفاة، بحسب دراسة جديدة ، والتي وجدت أن الأشخاص من ذوي كتلة الــ 25 إلى 30 ، والذين يُصنفون من أصحاب الوزن الزائد لم ترتفع نسبة الوفيات بينهم.

وجاءت نسب الوفيات مشابه لنسب أصحاب الأزوان المتوسطة، بينما ارتفعت نسب وفيات الأشخاص من ذوي الكتلة 30 فما فوق ولكن بنفس قدر ارتفاع نسب وفيات الأشخاص ذوي الأجسام النحيفة، أو الأقل من 21 على مقياس كتلة الجسم.

أما الأشخاص الذين يُعانون من السمنة المفرضة ، فهم معرضون لخطر الوفاة أكثر بمرتين من الأشخاص مع مؤشر كتلة جسم طبيعي.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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