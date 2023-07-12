الأربعاء 12 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وفاة 61 ألف شخص في أوروبا بسبب ارتفاع الحرارة| فيديو

ارتفاع الحرارة في
ارتفاع الحرارة في اوروبا

كشفت إحصاءات جديدة لمعهد برشلونة للصحة العالمية، عن وفاة أكثر من 61 ألف شخص في جميع أنحاء أوروبا بسبب ارتفاع الحرارة خلال، 2022، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة حاليا في فرنسا و إسبانيا و إيطاليا وألمانيا وسط توقعات باستمرار الموجة الحارة لفترة طويلة خلال هذا الصيف. 

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«الأرصاد» تكشف سبب استمرار الارتفاع في درجات الحرارة

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توصيات هامة لتخفيف تأثير درجات الحرارة على طوائف النحل

وأكدت الاحصاءات، أن النساء كانت أكثر عرضة للوفاة مقارنة بالرجال ، حيث توفيت أكثر من 35 ألف امرأة ، بينما كانت إيطاليا الأكثر تأثرًا بالصيف الأشد حرارة في القارة العجوز ، مسؤولة واحدها عن ما يزيد عن 18 ألف حالة وفاة . 

 

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

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