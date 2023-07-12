وفاة 61 ألف شخص في أوروبا بسبب ارتفاع الحرارة| فيديو

كشفت إحصاءات جديدة لمعهد برشلونة للصحة العالمية، عن وفاة أكثر من 61 ألف شخص في جميع أنحاء أوروبا بسبب ارتفاع الحرارة خلال، 2022، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة حاليا في فرنسا و إسبانيا و إيطاليا وألمانيا وسط توقعات باستمرار الموجة الحارة لفترة طويلة خلال هذا الصيف.

وأكدت الاحصاءات، أن النساء كانت أكثر عرضة للوفاة مقارنة بالرجال ، حيث توفيت أكثر من 35 ألف امرأة ، بينما كانت إيطاليا الأكثر تأثرًا بالصيف الأشد حرارة في القارة العجوز ، مسؤولة واحدها عن ما يزيد عن 18 ألف حالة وفاة .

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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