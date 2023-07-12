Blue Origin تحقق في سبب انفجار محرك صاروخي أثناء الاختبار

لا يزال Blue Origin لجيف بيزوس يواجه مشاكل فنية، أكدت الشركة أن محرك BE-4 انفجر لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا في اختبار إطلاق النار في تكساس في 30 يونيو.

لم يصب أحد بأذى خلال الحادث، لكن CNBC تدرك أنه كان من المفترض إرسال المحرك إلى United Launch Alliance (ULA) لاستخدامه في رحلة صاروخ فولكان الثانية.

لا يزال التحقيق جاريًّا، تقول Blue Origin أن لديها "سببًا مباشرًا" للانفجار، وتعمل على "إجراءات علاجية" غير محددة. ستواصل الشركة اختبار الصواريخ وتتوقع تلبية طلبات عملائها من المحركات، وفقًا لمتحدث رسمي.

يأتي الانفجار بعد أشهر عدة من فشل صاروخ New Shepard الذي تم تثبيته في النهاية على فوهة محرك سيئة.

واجهت ULA نصيبها من المشاكل، انفجر صاروخ في الجزء العلوي من الصاروخ في مارس، مما دفع إلى إجراء تحقيق وإصلاحات تشمل جدرانًا فولاذية سميكة على المسرح.

بغض النظر عن مدى تأثير الانتكاسة على مستويات إنتاج Blue Origin، فإنها ليست أخبارًا جيدة لشركة تتمحور أعمالها حول المحركات.

تحتاج ULA إلى اثنين من محركات BE-4 لكل صاروخ من طراز Vulcan، بينما يحتاج New Glenn القادم من Blue Origin إلى 7 محركات.

ستكون كلتا المركبتين حاسمة لمهام استكشاف الفضاء وكذلك الأقمار الصناعية بروجكت كايبر من أمازون.

واجه المنافسون في رحلات الفضاء الخاصة بشركة Blue Origin مشاكلهم الخاصة، لا تزال شركة SpaceX تكافح من أجل وضع Starship في المدار، وقد أكملت Virgin Galactic للتو أول رحلة تجارية لها، لن يمثل المحرك المعيب بالضرورة عقبة كبيرة، إذن، حتى لو أجبر الشركة على تعديل جدولها الزمني.