باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع موهبة إيطاليا

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده مع صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل في الميركاتو الحالي.



كان باريس سان جيرمان نجح في حسم خمس صفقات حتى الآن على رأسهم ميلان سكرينيار مدافع إنتر ميلان، والإسباني ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد السابق، و مانويل أوجارتي لاعب سبورتنج لشبونة، و كانج إن لي لاعب ريال مايوركا بالإضافة للتعاقد مع الإسباني لوكاس هيرنانديز لاعب بايرن ميونخ.



نجح باريس سان جيرمان مع اللاعب الشاب الإيطالي شير ندور (18 عامًا) بعد نهاية عقده في الموسم الماضي مع فريقه بنفيكا.



جوهرة إيطاليا:



يلعب ندور مع منتخب إيطاليا تحت 20 عامًا، و خاض مع الأتزوري للشباب في 7 مباريات و سجل هدفًا واحدًا.

ووقَّع ندور عقدًا مع نادي باريس سان جيرمان 5 سنوات ليستمر مع الفريق الفرنسي حتى 30 يونيو 2028، و سيرتدي القميص رقم 27.