المرتفع الأزورى يهدد شاطئ العجمى وارتفاع شديد بأمواج البحر

المرتفع الازورى يتسبب فى غرق شاب بالاسكندرية

تسببب المرتفع الازورى فى رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمى اثر ارتفاع امواج البحر ، وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية رفع الرايات الصفراء على الشواطئ الشرقية بعد هدوء نسبى فى حركة الامواج واعتدال الطقس، فيما استمر رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمى فقط نظرًا لارتفاع الأمواج

أكد الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه بناءً على تقرير هيئة الأرصاد الجوية باعتدال حالة الجو وهدوء ارتفاع الأمواج الذى يصل من 1.5 إلى 2 متر وهدوء نسبى فى سرعة الرياح، يسمح بنزول المواطنين لمياه البحر فيما عدا الأماكن التى يرى مراقبين الشواطئ أنها تمثل خطورة على حياة المواطنين فيتم منع النزول بها

وشددت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، وأهمها منع نزول البدالات للمياه، تواجد عمال الأبراج فوق الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، وزيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، ورفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية .

كانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لتأثير مرتفع العروض الوسطى فى فصل الصيف، وهو يعتبر امتداد مرتفع العروض الوسطى (مرتفع الأزورى)، حيث يمتد بقوة فوق البحر المتوسط وخاصة فى شهر يوليو وأغسطس ويصبح الطقس صحو طوال فصل الصيف فيؤثر على مصر برياح شمالية غربية تلطف من الحرارة المرتفعة صيفا وخاصة على السواحل الشمالية الغربية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه فى حالة تراجعه وتزحزحه إلى الغرب، يحل محله منخفض الهند الموسمى ويكون مصاحب لرياح شمالية شرقية حارة تصاحب الموجات الحارة ويصاحبها ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأكدت الإدارة، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، واهمها منع نزول البدالات للمياه، تواجد عمال الأبراج فوق الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.

من جانب اخر قد تسبب المرتفع الازورى ارتفاع امواج البحر مما تسبب فى مصرع شاب بالعقد الثالث من العمر غرقا فى نطاق شاطئ كليوباترا ، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالإسكندرية العثور على جثمان الشاب ، بعد 3 أيام من البحث عنه، وذلك بعد هدوء الأمواج واستقرار التيارات المائية، وتم التعرف على الجثة، واستلام أهليته لها لإنهاء إجراءات الدفن.

بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الإسكندرية يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بتلقيهم إشارة بوقوع حالة غرق في منطقة كليوباترا، شرق المحافظة. ،على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية، ورجال الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين إلى موقع حالة الغرق بالشاطئ المشار إليه. بالانتقال والفحص، تبين غرق شاب يدعى محمد عماد دخيل، 25 سنة لقى غرقه أمام فندق الحرم عند نفق كليوباترا.

وبسؤال شهود العيان، تبين أنه تسلل إلى البحر على الرغم من عدم وجود شاطئ في تلك المنطقة على الرغم من تحذيرات ارتفاع الأمواج.

ودعا الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير بالإسكندرية، غواصين الخير وبالاخص غواصين الإسكندرية سرعة التوجه إلى منطقة الغرق للبحث عن جثمان الغريق.