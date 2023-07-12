المنيا: استمرار منافذ بيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، جهودها في توفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين ، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، ومراقبة الأسعار، وذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، تحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأكد هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الوحدة المحلية تواصل تنفيذ مبادرة طرح لحوم بلدية بسعر 260 جنيهاً للكيلو بدائرة المركز والقرى التابعة له، حيث تتم أعمال الذبح والتوزيع ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، وتحت إشراف الوحدة المحلية والطب البيطري والتموين، مؤكدًا أن المنافذ تشهد إقبالاً من المواطنين لتلبية احتياجاتهم من اللحوم وتوفير السلع والمواد الغذائية، وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، وأوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، استمرار عمل منافذ مبادرة محاربة غلاء أسعار اللحوم ، بجميع الوحدات القروية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.

ولفت رئيس المركز، إلى أن منفذ الوحدة المحلية بصندفا يقدم جميع اللحوم ، والتي يتم ذبحها داخل المجازر وتحت إشراف الطب البيطرى بأسعار مخفضة، كما تشمل المبادرة بيع الخضراوات و اللحوم البيضاء .