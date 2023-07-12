الباعة الجائلون يسيطرون على منطقة عين شمس الشرقية

سيطر عدد من الباعة الجائلون على منزل 2 شارع أيوب حنا بمنطقة عين شمس الشرقية بجوار محطة عين شمس.

وقال المواطن رشدي رياض سعد، إن الباعة الجائلون تجمعوا أمام منزله في 2 شارع أيوب حنا بمنطقة عين شمس الشرقية بجوار محطة عين شمس، مما أعاق حركة أسرته في الدخول والخروج من المنزل.

وأكد المواطن المتضرر، في تصريحاته لبوابة الوفد الإلكترونية، أنه توجه أكثر من مرة إلى حي عين شمس، وتسجيل أكثر من شكوى لإزالة الباعة من أمام منزله، ولكن دون استجابة.

وأضاف رشدي، أنه يعاني من تواجد الباعة الجائلين أمام منزله منذ أكثر من عامين، مطالباً بضرورة التدخل لحل هذه الأزمة.