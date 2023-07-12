بيتر شالويلي مطلوب في الدوري الإماراتي

يسعى نادي الوحدة للتعاقد مع النجم الجنوب إفريقي بيتر شالويلي مهاجم صن داونز خلال الميركاتو الصيفي الحالي بطلب من بيتسو موسمياني.



كشفت تقارير صحفية جنوب إفريقية، عن رغبة نادي الوحدة الإماراتي تحت قيادة بيتسو موسيماني يرغب في ضم ثنائي صن داونز، بيتر شالويلي وجاستون سيرينو خلال الميركاتو الصيفي.



تابعت، أن مسئولو نادي الوحدة حددَّوا مع موسيماني اللاعبين المطلوبين لضمهم لصفوف الفريق، ووضع النادي الإماراتي، لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، خنيسة مايو خلال فترة الانتقالات الجارية.



شالويلي على رادار الأهلي وبيراميدز:



أضافت التقارير، أن شالويلي على رادار ناديي الأهلي وبيراميدز بعد المستوى الذي قدَّمه على مدار الموسمين الماضيين مع نادي صن داونز في البطولات المحلية والقارية.





لعب شالويلي مع صن داونز الجنوب إفريقي على مدار الفترة الماضية 118 لقاء، أسهم خلالهم في 75 هدفًا، مما جعله محط أنظار الكثير من الأندية.