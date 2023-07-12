تحرير 45 محضراً في حملات رقابية بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، تنظيم الحملات اليومية الميدانية بجميع القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، وإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

من جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة العدوة، أن الوحدة المحلية حررت 8 محاضر تموينية على الأسواق والمخابز البلدية خلال حملة تموينية مكبرة الأولى بـ "قرية بنى عامر".

وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة ، إلى محضرين بقرية الشيخ مسعود لعدم الإعلان عن التسعيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وفى مركز ديرمواس، قامت الوحدة المحلية بتنفيذ حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية بدائرة المركز ومجلس قروى كفر خزام و مجلس قروي تل بنى عمران، للتأكد من انتاج خبز مطابق للمواصفات ، والإلتزام بالقرارات التموينية ، وأسفرت الحملة عن تحرير (30) محضر تمويني مخالف ، جاء ما بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – ناقص الوزن – عدم نظافة أدوات العجن – عدم صرف بون ).

وفى مركز أبوقرقاص، حررت الوحدة المحلية 7 محاضر تموينية ، خلال حملة تفتيشية على الأسواق ومحال بيع اللحوم ، بواقع محضرا لبيع منتجات منتهية الصلاحية، و6 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، وعدم الإلتزام بالاشتراطات الصحية .