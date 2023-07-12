إنتل تتوقف عن صنع أجهزة الكمبيوتر الصغيرة

إنتل تتراجع عن صنع أجهزة الكمبيوتر الصغيرة الخاصة بها. أكد مصمم الرقائق لـ Engadget أنه أنهى استثماره المباشر في وحدة الحوسبة التالية (NUC).

بدلاً من ذلك، ستعيد الشركة التفكير في نهجها لمساعدة الشركاء على تعزيز سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية في NUC. ستحترم الشركة التزاماتها الحالية، بما في ذلك دعم أنظمة NUC الموجودة بالفعل في أيدي العملاء.

لا تشرح الشركة سبب إنهاء إنتاج آلات NUC من الطرف الأول. ومع ذلك، هناك القليل من الشك في أن الشركة تعاني من سوق كمبيوتر كئيب مدفوع بكل من الاقتصاد المتقلب والزيادة الوبائية المبكرة في المبيعات.

تراجعت عائدات إنتل بأكثر من الثلث في الربعين الماضيين، وكانت مجموعة حوسبة العميل الموجهة للكمبيوتر الشخصي من أكثر الأقسام تضررًا.

كما تلاحظ ServeTheHome، فإن خطوة كهذه تتيح لشركة Intel تفريغ الأعمال غير الضرورية والتركيز على صنع الرقائق. باعت الشركة أعمال الخوادم الخاصة بها إلى MiTAC في وقت سابق من هذا العام.

أطلقت إنتل أول NUC في عام 2013 كمجموعة أدوات كمبيوتر صغيرة مجردة تهدف إلى عرض أحدث المعالجات بالإضافة إلى إمكانيات أجهزة الكمبيوتر المكتبية المدمجة.

بمرور الوقت، تطورت إلى أنظمة أكثر اكتمالاً مع أداء قوي، وفي بعض التجسيدات اللاحقة، وحدات معالجة الرسومات المخصصة.

يمكنك استخدامها في المنزل، ولكن كان لديهم أيضًا متابعون في الأعمال التجارية - فقد كانت مفيدة لمجموعات الحوسبة وغيرها من المواقف التي يكون فيها الحجم والبساطة مهمين.

ومع ذلك، واجهت الجامعة عددًا من التحديات. في حين أن بعض الطرز كانت مناسبة بشكل أفضل للألعاب وغيرها من المهام الصعبة، فقد أصبح من الصعب حشو وحدات المعالجة المركزية (CPU) ووحدات معالجة الرسومات (GPU) المتعطشة للطاقة بشكل متزايد في الحالات المدمجة.

واجهت إنتل أيضًا منافسة شديدة على نحو متزايد. في السوق المحلية، يمكن القول إن جهاز Mac mini هو أشهر أجهزة الكمبيوتر المصغرة.

في العمل، تقدم العلامات التجارية مثل Dell و Lenovo تكوينات أكثر مرونة ودعمًا أقوى لحشد الشركات. ببساطة، ليس هناك سبب كبير لوجود الاتحاد الوطني للكتاب كما كان قبل عقد من الزمان.