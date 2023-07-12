أسطورة بايرن ميونخ يهاجم الإدارة بسبب هاري كين

هاجم لوثار ماتيوس، أسطورة بايرن ميونخ، إدارة الفريق الألماني، بعد تمسكها بضم المهاجم الإنجليزي هاري كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان توتنهام الإنجليزي قد رفض عرضين من بايرن ميونخ خلال الفترة الماضية، بسبب ضعف المقابل المادي المقدم من الفريق البفاري.

وأكد ماتيوس في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن هاري كين يعد اَلة لتسجيل الأهداف، معتبرًا الدولي الإنجليزي أحد أفضل لاعبي العالم.

وشدد على أنه لو كان مسؤلًا عن التعاقدات في بايرن ميونخ فإنه كان سيجدد لروبرت ليفاندوفسكي لمدة 3 مواسم مع زيادة راتبه، عن التعاقد مع هاري كين.

تصريحات ماتيوس

علق ماتيوس على المستويات التي يقدمها هاري كين مع توتنهام، حيث قال: "هاري كين يعد أحد أفضل المهاجمين في العالم، آلة لتسجيل الأهداف".

وأضاف: "كين مهاجم ذكي للغاية، يستمر في تأدية واجباته بشكل جيد ويجيد ضربات الرأس، لكن المقابل المادي للصفقة عليه علامات استفهام لأنه مطلوب 100 مليون يورو في لاعب في يعتبر كبيرًا في السن".

وأتم ماتيوس تصريحاته: "لو كان القرار بيدي وكنت مسئولًا عن التعاقدات لفضلت تمديد عقد روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة الحالي، لمدة ثلاثة سنوات وزيادة راتبه، وسيكون خيارًا أرخص من شراء كين الآن".

الجدير بالذكر أن هاري كين يرغب في الرحيل عن صفوف توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بسبب عدم حصول الفريق على بطولات منذ انتقال اللاعب للسبيرز.