اتحاد المستثمرين: الحكومة وضعت القطاع الخاص وأجهزة الدولة على قدم المساواة

أكد الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، أن الدولة المصرية قدمت في الآونة الأخيرة العديد من المبادرات والتسهيلات التي من شأنها الدفع بعجلة الاستثمار في مصر وثبات إلى الأمام.

وأشار محرم، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن الدولة المصرية وفرت مبلغ كبير في وقت خيالي من خلال الطروحات الحكومية لـ32 شركة المطروحة مؤخرًا، مشددة أن القطاع الخاص والحكومة أصبحا على قدم المساواة والمقياس الوحيد هو الجودة والقدرة على إدارة المؤسسات.

ولفت رئيس اتحاد المستثمرين، أن الاقتراحات التي تقدم بها الاتحاد للرئيس السيسي تم الإتخاذ بها وإدارجها ضمن الـ22 قرار التي أصدرهم مجلس الوزراء مؤخرًا، موضحًا أن الحكومة أصدرت 22 قرار لدعم عجلة الإقتصاد كانوا يعتبروا حلم من الاحلام المأمولة للمستثمرين.

وإشاد هلال، بالتسهيلات التي منحها مجلس النواب مؤخرًا للمستثمرين الإجانب مما يفتح مجال واسع للمستثمرين ويجذب المزيد منهم وبالتالي سيعود الأمر بدوره على انخفاض الدولار وسد عجز الموزانة وإنعاش الاقتصاد المصري.