أسامة شتية يحسم موقفه من الانتقال للزمالك

حسم الجزائري أسامة شتية، لاعب فريق اتحاد العاصمة، موقفه من الرحيل إلى صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي.



كشفت تقارير صحفية جزائرية، أن أسامة شتية، أعطى موافقته بشكل مبدئي على عرض نادي الزمالك بعدما طلب النادي التعاقد مع اللاعب من أجل تعزيز صفوفه.



عروض كثيرة

تابعت التقارير، أن شيتة أعطة أولويته من أجل الانضمام إلى الزمالك، رغم تلقيه العديد من العروض الفترة الماضية من فرق في الدوريات الأوروبية، أبرزها نادي لوجانو السويسري، ومن المترقب أن يوقع عقد انتقاله للزمالك خلال الأيام المقبلة.



ينتهي عقد شيتة، مع اتحاد العاصمة بنهاية الموسم الحالي في الجزائر، مع تبقي جولتين على نهاية المسابقة المحلية، إذ يرغب اللاعب صاحب الـ 26 عامًا، خوض تجربة جديدة.