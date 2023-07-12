البورصة تخسر 3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بصورة جماعية متأثرة بمبيعات العرب والأجانب.

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.60.1 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوي17144نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى3392 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 4034 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 110 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 1.4 مليار جنيه .