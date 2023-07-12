الأربعاء 12 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البورصة تخسر 3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تداولات البورصة
تداولات البورصة

تراجعت مؤشرات  البورصة في ختام جلسة تعاملات  اليوم الأربعاء   بصورة جماعية متأثرة بمبيعات العرب والأجانب.

 خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة  3 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي   1.60.1 تريليون  جنيه.

صعد مؤشر  إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوي17144نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 0.31%  ليغلق عند مستوى3392 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.39%   ليغلق عند مستوى 4034 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات  المصرية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم  110 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 1.4 مليار جنيه .

 

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