استثمارات جديدة بـ "تيدا – مصر" ب 60 مليون دولار

بمنطقة السخنة جنوب قناة السويس

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأربعاء، توقيع عدد من العقود النهائية داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا – مصر" لمشروعات في مجالات صناعة النسيج، وقطع غيار السيارات، ومحولات الطاقة الكهربائية، وذلك بعد الجولة الترويجية الناجحة التي قام بها وفد المنطقة الاقتصادية في الصين في مايو الماضي، وذلك على هامش الاحتفال بمرور 15 عامًا من التعاون مع "تيدا - مصر" شريك النجاح الأهم للمنطقة الاقتصادية بحضور اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، و تشانج تشويانج، الوزير المفوض التجاري الصيني، و ما لو، العضو المنتدب لبنك التنمية الصيني، واللواء وليد يوسف نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، والدكتور إبراهيم عبدالخالق نائب رئيس المنطقة للاستثمار والترويج، والربان محمد إبراهيم مساعد رئيس المنطقة الاقتصادية وأحمد سعد المدير التنفيذي للهيئة واللواء علاء عبدالكريم مستشار رئيس الهيئة لشئون الضرائب والجمارك.

تضمنت العقود النهائية التي تم توقيعها مشروع China Construction Curtain Wall باستثمارات تقدر بنحو 10 ملايين دولار على مساحة 27000م2 ، وتوقيع عقد مع شركة ديو (مصر) لطباعة وصباغة المنسوجات باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون دولار، على مساحة 20000م2، كما تم توقيع عقد لمشروع شركة Zaiyu لقطع غيار السيارات باستثمارات 2 مليون دولار على مساحة 20000م2 ، ومشروع لشركة Kang Dewei باستثمارات تقدر بنحو 3.2 مليون دولار على مساحة 20000م2، بالإضافة إلى عقد مع شركة Aoxiu للمنسوجات باستثمارات تقدر بنحو 25 مليون دولار أمريكي على مساحة 36067,8 م2.

من جانبه أوضح جمال الدين أن المشروعات الجديدة هي نتاج عمل متواصل وشراكة استراتيجية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستثمارات الصينية، كما ثمَّن جهود المطور الصناعي "تيدا – مصر" لتحقيق مزيد من النجاحات في مختلف القطاعات المستهدفة وذات الاهتمام المشترك من قبل الجانبين، وأكد أن تيدا حققَّتْ استثمارات بقيمة 1.6 مليار دولار كما شهدت تواجدًا لنحو 140 شركة خلال الفترة الماضية؛ مشيرًا إلى أن هناك فرصًا كثيرة لمضاعفة هذه الاستثمارات خصوصًا بعد جولة وفد المنطقة الاقتصادية لدولة الصين في مايو الماضي، والتي شهدت توقيع اتفاقيات وتبادل للرؤى أكد مستقبلًا واعدًا وفرصًا جديدة أمام هذه الشراكة.

كان وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قام بجولة ترويجية للفرص الاستثمارية المتاحة داخل دولة الصين شملت محادثات مع الشركات الصينية العاملة في مجالات الطاقة والبنية التحتية وصناعات المنسوجات وغيرها، إذْ إن الجولة شملت العاصمة الصينية بكين ومقاطعات جوانزو وتيانجين نتج عنها الكثير من الفرص في المجالات ذات الاهتمام المشترك من قبل الجانبين.