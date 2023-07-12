الإسكندرية ترسم البهجة والفرحة لذوي الاحتياجات الخاصة

استقبلت شواطئ عروس البحر المتوسط الرائدة دائمًا فى التميز 45 جمعية خيرية من مختلف محافظات الجمهورية بالمجان، بإجمالي 3438 فردًا من ذوي الهمم، بينهم 230 من فاقدي البصر.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بالاهتمام بهم وعروس، ليقوم محافظ الإسكندرية بتنفيذ تعليمات الرئيس، إذْ اتخذت المحافظة خطوات ومبادرات مهمة للاهتمام بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة ومنذ إطلاق الرئيس عام 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، بدأت الإسكندرية فى اتخاذ خطوات ومبادرات عدة من شأنها أن تقدم حياة أفضل لذوى الهمم والاحتياجات الخاصة.

لعل أهم تلك المبادرات افتتاح شاطئ خاص لذوي الهمم والمكفوفين للمرة الأولى فى مصر، وهو ما يحظى بقبول شعبي كبير واهتمام عالمي موسع، على الفور خصصت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف شاطئ المندرة شرق الإسكندرية، للمكفوفين، وتم تجهيزه والذي يشمل مسارات محددة داخل المياه تتيح للشخص الكفيف الاستمتاع بالبحر من دون التعرض لحدوث أي مشكلة، مستخدمًا يديه للتعرف على علامات من الفِل (شمندورات) تمكن الشخص من التحرك داخل المياه بشكل آمن، وكذلك تم تخصيص عمال وفريق مراقبة لمتابعة الحركة داخل المسارات ومساعدة المكفوفين، دون تضييق في حركاتهم، أو التعرض لهم.

كذلك تم عمل غرف لخلع الملابس مخصصة لهم مجهزة على أعلى مستوى، وخدمات إنقاذ، وكذلك إتاحة نقطة إسعاف كاملة مجهزة، ومتواجدة بشكل كامل خلال اليوم لاستقبالهم في حالة حدوث أي مضاعفات صحية نتيجة التعرض للشمس أو عند احتياجهم أي إجراء طبي، وللمرة الأولى تم اعتماد لجان تفتيش تقوم بعمل متابعة دورية على الأرض لاستقبال أي شكاوٍ للمواطنين والعمل على حلها في الفور، وكذلك تم إتاحة الشماسي والكراسي بشكل مجاني من دون أي مقابل للجمهور.

أكد شوقى السيد من ذوى الهمم، أننا نعيش حالة من الحب والسعادة منذ أن اهتمَّ بنا الرئيس السيسى وأعادنا للحياة بعد أن كنا مهمشين سنوات طويلة وأصبحنا الآن نتمتع ونقضى المصيف شيء رائع ومفيش خوف والأمان مفيش متسولين وباعة جائلين هذا الحال داخل شاطئ المندرة بالإسكندرية، ويقول إنه أب لطفلين واحد منهم من ذوي الهمم، وكنت دائمًا في مثل هذه الخروجات مع طفلي لأنه لا يوجد مكان مخصص له بخاصة أن باقي الأطفال، يقومون باللعب دون النظر لمتطلبات.

قال حسن أحمد حسن، مسئول لذوي الاحتياجات الخاصة: "إن إتاحة تلك الفرصة أمام الأشخاص من ذوي الهمم والمكفوفين أمر عظيم لأن تلك الخصوصية متاحة في مصر فقط، كأول شاطيء لذوي الهمم في الوطن العربي"، أشار «حسن» إلى أنه جاء من طنطا هو وأعضاء الجمعية من ذوي الإعاقة لم يتكلفوا سوي حق المواصلات فقط، وتم دخولهم الشاطيء بالمجان، واستخدام الخدمات كافة، مؤكدًا نظافة الحمامات وحجر خلع الملابس، ونقطة الإسعاف التي تحتوي على كثيرٍ من الأدوات الطبية، وعددٍ من الأدوية، مع وجود مسئول بداخلها متواجد طوال الوقت.

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الشواطئ على أتم الاستعداد دائمًا لاستقبال أعضاء الجمعيات الخيرية وذوي الهمم بالمجان، وأضاف أنه منذ بداية موسم الصيف حتى الآن، استقبلت الشواطئ 45 جمعية خيرية بإجمالي 3438 فردًا من ذوي الهمم من بينهم 230 كفيفًا، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها من ذوي الهمم، في جميع المجالات وتذليل جميع الخدمات وتوفير احتياجاتهم كافة، بالإضافة إلى إقامة الكثير من الفعاليات والاحتفالات لإدخال البهجة عليهم.

وجَّه المحافظ، الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتوفير سبل الترفيهة كافة لأبنائنا من ذوي الهمم وأعضاء الجمعيات الخيرية على الشواطئ وخصوصًا شاطئ ذوي الهمم.

قال الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف: "استقبلت العام الماضي 196 جمعية بعدد 29260 فردًا منهم 500 مكفوفين، مؤكدًا أن الشواطئ ترحب دائمًا باستقبال ذوي الهمم وأعضاء الجمعيات الخيرية، وأن السياحة والمصايف تسعى دائمًا لتوفير سبل الراحة والدعم لهم لكي يستمتعوا بالنزول للبحر بأمان تام وتحت رقابة دقيقة من فرق المنقذين".

وتم خلال المرور اليومي على الشاطئ، التأكد من جاهزية وحدات إسعافات الشواطئ، و تزويدها بمواد الإسعافات الأولية اللازمة، ومتابعة أعمال نظافة رمال الشواطئ وإزالة المخلفات من المياه، ونظافة دورات مياه الشواطئ والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، وتم التأكد من أسعار تذاكر الدخول بجميع الشواطئ وعدم فرض إكراميات.