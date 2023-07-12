فيتور روكي ثالث صفقات برشلونة ..رسميا

كشف نادي برشلونة الإسباني تعاقده بشكل رسمي مع البرازيلي فيتور روكي، لاعب نادي أتلتيكو بارناينسي حتى عام 2031.



ووقع اللاعب البرازيلي روكي عقدا مع برشلونة يمتد لثمان سنوات لينتهي عام 2031.



كتب نادي برشلونة عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، ووضع فيديو يتحدث فيه عن النمر، وظهر فيتور روكي في نهايته وقال: "النمر برشلوني".



وتابع البيان: "اللاعب وقع عقدًا حتى نهاية موسم 2030-2031، ومن المقرر أن ينضم خلال موسم 2024-2025، مع وجود شرط جزائي بـ500 مليون يورو".



ولم يكشف برشلونة التفاصيل المالية للصفقة، وأشارت تقارير، أن الصفقة كلفت البرسا، مبلغ 45 مليون يورو، 35 كمبلغ ثابت و10 ملايين كإضافات.



وتابعت التقارير الصحفية، أن الصفقة ستكلف برشلونة، 30 مليون يورو كمبلغ ثابت و31 مليون يورو كإضافات حال تحقيق إنجازات فردية وجماعية، وبهذا يكون روكي هو الأغلى بيعًا في تاريخ أتلتيكو بارناينسي، ليتخطى انتقال برونو جيماريش إلى ليون الفرنسي صاحب الـ22 مليون يورو.



وتعد صفقة روكي ثالث صفقات برشلونة، بعدما أبرم البرسا تعاقده مع الدولي الألماني وقائد وسط مانشستر سيتي، إلكاي جوندوجان، والمدافع الإسباني، إينيجو مارتينيز مدافع أتلتيك بلباو.

