محافظ الفيوم: إنطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، انطلاق الحملة القومية الثانية لعام 2023 لتحصين الماشية "الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز" ضد مرضي الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وترقيم وتسجيل الماشية، وذلك إعتباراً من يوم السبت القادم الموافق 15 يوليو الحالي، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري، وحمايتها من انتشار الأمراض الوبائية.

واكد الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أنّ الحملة تبدأ بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض،

وأضاف، أنّ الحملة تستهدف تحصين عدد 177 ألف رأس ماشية، من خلال 93 وحدة بيطرية