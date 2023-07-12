محافظ أسيوط: إزالة 28حالة تعد على الأراضي الزراعية والرى وأراضى زراعية

استمرار حملات الموجة الـ 21 للازالات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن استمرار حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لازالة التعديات على الأراضى الزراعية واراضى أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة ، لافتاً الى تنفيذ إزالة 28حالة تعدى على اراضى املاك رى واراضى زراعية بمركزى منفلوط ومراكز أسيوط وذلك خلال يوم واحد، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بمركز البدارى تمكنت من ازالة 18 حالة تعدى على اراضى النيل بمساحة 471 متر ، بمشاركة محمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط ، كما تم ازالة 10 حالات تعدى بقرى مركز اسيوط تمثلت فى 3 حالات مبانى حماية نيل بمساحة 1154 متر مربع و5 حالات زراعة املاك رى بمساحة 4 قيراط و2 حالة مبانى املاك رى بمساحة 97 متر مربع بمشاركة حسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن ، تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى أنه تم توجيه رؤساء المراكز والاحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على اراضى املاك الدولة او الاراضى الزراعية او مخالفات البناء ،مع الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة . جدير بالذكر أن الموجة 21 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى في 29 أبريل الماضي وانتهت 19 مابو الماضي وبدات المرحلة الثانية في 27 مايو الماضي واستمرت حتى 16 يونيو الجاري وبدأت المرحلة الثالثة والأخيرة السبت 8 يوليو وتستمر حتى 28 يوليو الجاري.