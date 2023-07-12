إزالة 65 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

نظمت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة ، ت حملات مكثفة لإزالة التعديات ا لاراضي الزراعية ،ضمن المرحلة الثالثة من الموجه 21 أسفرت عن تنفيذ 65 قرار إزالة بنطاق 9 مراكز على مساحة 14712 متر مربع عبارة عن إزالة حالة تعد بمساحة 10500 م2 بالرحمانية ، 7حالات تعد بمساحة 1664 م2 بإيتاي البارود،27حالة تعد بمساحة 1557 م2 بدمنهور ، حالتى تعد بمساحة 440 م، 12بشبراخيت ، و12 حالة تعد بمساحة 290 م2 بكفر الدوار، و4 حالات تعدي بمساحة 87 م 2 بكوم حمادة، حالتى تعد بمساحة 85 م2 بإدكو ،8 حالات تعد بمساحة 79 م2 بأبو المطامير، وحالتى تعد بمساحة 10 م2 بحوش عيسى.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،بتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.،مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وإسترداد حق الشعب.

وشددت نائب المحافظ علي قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكدت أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.