الأربعاء 12 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جراحة عاجلة لـ تركي آل شيخ في أمريكا

تركي آل شيخ
تركي آل شيخ

أعلن نادي ألميريا الإسباني، خضوع مالكه المستشار تركي آل الشيخ، لعملية جراحية حرجة، اليوم الأربعاء في الولايات المتحدة الأمريكية.
 

ألميريا يدعم تركي آل شيخ


وحرص ألميريا على دعم المستشار تركي آل الشيخ وكتب عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي:" هذا الوقت الصعب، بالنيابة عن العاملين في نادي ألميريا بأكمله، نود أن نعرب عن خالص تمنياتنا بالصحة والشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ بعد الجراحة الحرجة التي أجراها قبل قليل في نيويورك".

وأضاف البيان، أن النادي يود أن يعرب عن دعمه خلال هذا الوقت الصعب، ونتمنى له دوام الصحة والعافية.
وتصدر أسم "تركي آل شيخ" مواقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية ومصر.

وتولى تركي آل الشيخ منصب رئيس هيئة الرياضة السعودية خلال الفترة من بين عامي 2017 و2018.
 

مواد متعلقة

مورينو مدربًا  لـ الميريا الإسباني

تركي آل شيخ: وضع منطقة نجران على خارطة فعاليات المملكة حتى نهاية سبتمبر

ريال مدريد يفوز على ألميريا في ليلة توهج بنزيما

بنزيما يهز شباك ألميريا بهدفين في 16 دقيقة

ريال مدريد يواجه ألميريا اليوم بالدوري لتخطي أحزانه الأخيره

إشبيلية يفوز على ألميريا في الدوري الإسباني
الجريدة الورقية